“Es nuestro último recurso para tener un lugar donde poder estar con nuestros hijos”, aseguró Soledad, una de las vecinas de la toma del terreno municipal

El viernes, las tapas de los diarios informaban que un grupo de vecinos habían usurpado terrenos municipales a metros del portal ubicado en la Ruta Provincial 48, sobre la margen izquierda en dirección a la EPET 21. Se trata de 18 familias, entre los que se encuentran alrededor de 45 niños, una de solo 5 meses.

Foto: RSM

Soledad, una de las mujeres que forma parte de este grupo de vecinos, le expresó a RSM que la decisión de tomar los terrenos fue por la difícil situación habitacional que se está viviendo en la ciudad. Sobre esto remarcó: “Lo hacemos por la necesidad urgente de vivienda, es nuestro último recurso para tener un lugar donde poder estar con nuestros hijos”.

La situación habitacional en la localidad se tornó dramática, en este sentido, Soledad aseguró que no pueden seguir esperando una solución por parte de las autoridades. En cuanto a las diferentes realidades de las familias detalló: “Algunas estaban durmiendo en los autos, otra que se quedó en la calle se estaba por instalar en una placita con cuatro pibes y un bebé de 10 meses”.

Una de las parejas que forma parte de este grupo de vecinos, tiene un bebé de solo 5 meses y hasta el momento de la usurpación, venía pasando las noches en la casa de diferentes amigos y familiares que les prestaban un lugar. Todo esto fue lo que los llevó a organizarse y decidir tomar los terrenos.

En este caso, los vecinos hicieron hincapié en que no quieren una ayuda económica, lo que piden es un lugar para vivir. Soledad, quien se convirtió en la vocera de la toma, contó: “Nos pusimos en campaña para encontrar un sitio que fuera factible de que nos sea otorgado, porque todas las familias tenemos las posibilidades de pagar un alquiler, el tema es que no hay donde alquilar”.

No es novedad que alquilar en San Martín de los Andes se volvió una odisea, cada vez son más los grupos de vecinos que se convocan para reclamar viviendas dignas. “Muchos de los vecinos que están acá tienen que desalojar el 30 de noviembre”, explicó Soledad y agregó: “Todos sabemos que acá te alquilan por temporadas, te hacen contrato por 6 meses y después te tenés que ir y la verdad, es que no se puede estar toda la vida viviendo así”.

Foto: RSM

En un principio se estimaba unas 35 familias en la toma, pero finalmente se conoció que son 18 familias que suman 45 chicos entre los 5 meses y 17 años las que esperan una respuesta concreta de las autoridades municipales, lo cierto es que los tiempos administrativos lejos están de ser los que la gente necesita. Según dijo la vecina: “El único que se hizo presente fue el nuevo director del Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat, Carlos Menéndez, y la respuesta es que lo que ellos pueden darnos es una ayuda económica”.

Lo que recalcaron desde el grupo de vecinos es que ellos no necesitan una ayuda económica porque todos cuentan con empleos que les permite afrontar un alquiler, lo que ellos están reclamando es una solución definitiva. Sobre esto manifestó: “Nos están ofreciendo montos que van desde los tres mil hasta los diez mil pesos y la realidad es que no sirve porque con eso no alquilas nada y además no es lo que nos resuelve la situación, porque tenemos los medios para pagar un alquiler, el tema es que no hay donde alquilar”.

Foto: RSM

El reclamo se repite, diferentes grupos de la ciudad piden lo mismo, acceso a viviendas dignas y posibles de alquilar. Respecto a esto, Soledad enfatizó: “No hay donde alquilar y tampoco un trabajo desde el Municipio en el que se haga un control respecto a los alquileres”.

A su vez afirmó que cuando ella fue a plantear esta situación la respuesta fue: “Un propietario es dueño de hacer de su propiedad lo que quiera, y tiene toda la razón, pero sabemos que esta situación desbordó totalmente porque hay un montón de familias pasando por lo mismo”.

Hasta el momento la respuesta del Municipio fue que no se va a avalar la ocupación ilegal de terrenos y que se viene trabajando en el abordaje integral de la problemática del acceso a la vivienda en San Martín de los Andes.

Por su parte, el fiscal jefe Fernando Rubio solicitó, este lunes, a la Policía de Neuquén que ponga en marcha las medidas necesarias para finalizar con la usurpación del terreno municipal. Además, dispuso que, en caso de continuar la ocupación ilegal, la fuerza provincial proceda al desalojo.