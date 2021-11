La Asociación de Agencias de Viajes y Turismo presentó un proyecto para una nueva forma de contratación del servicio de transporte turístico

Miembros de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de San Martín de los Andes se reunieron el viernes con los concejales de la comisión de Tránsito y Transporte para evaluar las modificaciones que se quieren realizar en la Ordenanza Municipal N° 12.991/20 donde se especifica quienes pueden realizar traslados turísticos y bajo qué condiciones.

En la actual Ordenanza se indica que podrán hacerlo aquellas personas físicas o jurídicas que cumplan con una serie de requisitos y que dependan de una Agencia de Viajes y Turismo, quienes serán los únicos responsables de los servicios que se le prestan a los turistas en ese carácter. Con la modificación que buscan implementar los concejales este registro quedará abierto a todas las personas.

Desde la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo propusieron una nueva Ordenanza basada en los cambios en la conducta de los pasajeros e hicieron especial hincapié en la importancia de amoldarse a los nuevos requerimientos de los turistas. Por eso propusieron la implementación de vehículos más pequeños que permitan un trato personalizado y la medida de quienes lo contraten.

Por parte del Concejo Deliberante la propuesta es hacer una serie de modificaciones a la actual ordenanza permitiendo que cualquier persona pueda inscribirse en el registro de vehículos habilitados bajo un sistema de puntuación y una especie de licitación. El reclamo por parte de las Agencias es que este registro se creó para afrontar una demanda que están teniendo actualmente por parte de los turistas y no para que cualquier persona pueda realizar este tipo de traslados.

Adrián Blanco, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de San Martín de los Andes, manifestó: “Los tiempos van cambiando y el turismo hoy está pidiendo nuevos tipos de medios, otro tipo de servicios, los contrata de manera diferente, busca experiencias distintas y la realidad es que el transporte está totalmente oxidado en ese sentido”.

La pandemia modificó la forma de vida de las personas e incluso, sus preferencias al viajar, también son diferentes. El presidente de la Asociación de Viajes y Turismo resaltó el hecho de que en este momento las necesidades y deseos de los turistas no están satisfechas y aseguró: “Hoy los pasajeros quieren un trato personalizado, que se hable en su idioma, un servicio distinguido que los haga sentir exclusivos”.

En este sentido afirmó: “Las formas clásicas de transporte como pueden ser los micros de línea regular, los taxis, remises e inclusive los servicios de combis que nosotros mismos tenemos van a seguir estando, pero apareció toda una nueva ola de pasajeros a la que hoy no se está dando respuesta. Grupos de dos, tres, cuatro personas que buscan otro tipo de servicios” y esas tendencias con la pandemia y la aparición de las burbujas, se vieron más acentuadas.

Por otra parte, Adrián Blanco, explicó que la ordenanza que la Asociación propone no compite ni con los taxis, ni con los remises u otros servicios. Cabe aclarar, que este transporte sería únicamente según ordenanza original para reservas programadas y anticipadas de agencias de viajes y con requisitos como el listado de pasajeros dónde se detalle a quien se transporta, carnet psicofísico del chofer a cargo del traslado y guías de turismo habilitados.

Asimismo, desde las Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, destacaron que se trata de un servicio que no le va a quitar los pasajeros a los taxis, combis o micros. Respecto a este punto, Adrián Blanco remarcó: “Se trata de otro tipo de servicio que no les va a afectar y por otra parte lograría satisfacer una demanda de un pasajero que no los iba a contratar a ellos”.

“Está pensado para esas personas que quieren irse cinco horas a pescar al Río Chimehuín y que van a contratar un guía de pesca, con un vehículo que esté apto para hacer esa actividad y habilitado para eso”, expresó Blanco y concluyó: “Sabíamos que iba a haber oposición, que hay temores lógicos y que absolutamente comprensible, pero hay que entender que estamos hablando de otras formas de transporte no de una modificada de las anteriores”.