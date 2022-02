A 10 kilómetros de San Martín de los Andes un sendero imperdible que te llevará a la cima del Colorado

El Parque Nacional Lanín regala paisajes únicos e inimaginables, senderos de cuento rodeados de bosque y ríos. Sin dudas, el paraíso de cualquier fanático del trekking y senderismo e incluso un buen punto de partida para aquellos que están comenzando a incursionar en estas disciplinas debido a que encontrarán caminos de todas las dificultades y duraciones. Hay algunos de apenas 15 minutos y otros que requieren de carpa y preparación física como es el caso del Cerro Colorado.

Foto RSM

Se vuelve imposible no hablar de esta excursión, cuando pensamos en los lugares imperdibles para turistas y residentes y quienes lo hicieron aseguran que hay que subir, este volcán extinto, al menos una vez. Si bien es uno de los recorridos más amigables de la región no hay que olvidarse que no cualquier persona está preparada para ese tipo de ascenso. Por eso, en este caso, la recomendación es para aquellos que tiene algún tipo de experiencia realizando trekking.

El paseo comienza a tan solo 10 kilómetros de la ciudad y se puede llegar en automóvil, contratando la excursión en algunas de las agencias es las que se ofrece el servicio de traslados, más el de guía que te acompañará durante la travesía.

En este increíble paseo, el premio será llegar a la cima y hacer cumbre. Desde allí se obtiene una privilegiada vista panorámica la cadena de volcanes Lanín, Villarrica, Choshuenco, y el cerro Tronador. Pero la aventura comienza mucho antes, en el sendero de acceso al que se puede llegar en vehículo, por la ruta provincial 48 que lleva al paso internacional Hua Hum.

A 10 kilómetros de la ciudad de San Martín de los Andes, a mano derecha y sobre el alambrado, podrás divisar el acceso. La primera etapa es a través de un sendero que atraviesa un pastizal bajo, de frente a la montaña, y que, poco a poco, comienza a virar a la izquierda hasta ingresar al bosque, dónde aparece un cartel indicador. A partir de ese momento, el ascenso es continuo.

El recorrido a la cima atraviesa un bosque de lengas, donde se generan algunos claros que se vuelven ideales para detenerse a descansar, tomar agua y reforzar la protección solar para poder continuar el camino tranquilo.

Si bien, se estima que el trekking hasta la cumbre dura unas tres horas y otras dos para bajar, generalmente a eso hay que sumar las paradas que se realicen para descansar, tomar agua y sacar fotos de los paisajes que asoman a medida que se sigue ascendiendo.

Una vez en la cima, todo se vuelve aún más mágico. En el punto más alto se encuentra un promontorio de piedras repleto de mensajes, recuerdos, y cañas colihues utilizadas por los visitantes como bastones durante el ascenso. Finalmente, y sin dudas, el premio mayor está al llegar hasta los 1790 metros de altura que tiene el colorado y desde donde hay una vista excepcional de la cordillera al fondo y los valles de los lagos Lácar y Lolog.