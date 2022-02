Se dieron a conocer los detalles del protocolo sanitario de cara al inicio del ciclo lectivo 2022

La presidenta del Consejo Provincial de Educación de Neuquén, Ruth Flutsch, dio detalles del protocolo sanitario de cara al inicio del ciclo lectivo 2022.

Cabe mencionar que las definiciones se concretaron tras una reunión del Consejo Federal de Educación.

«Se definió un protocolo, que es dinámico y puede cambiarse. El objetivo es la presencialidad. Los seis ejes son: Higiene, distanciamiento, uso del barbijo, ventilación, vacunación y presencialidad cuidada», detalló en declaraciones radiales.

Respecto a los alumnos que no estén vacunados por decisiones familiares, la funcionaria aseguró: «El niño no vacunado tiene derecho a la educación. Con los chicos no vacunados se tendrá mayor atención en los cuidados de higiene y uso de barbijo».

En esa línea, ratificó que el estado neuquino asistirá a los alumnos en diferentes frentes. «El Consejo Provincial de Educación estará cerca con los chicos que no tengan los elementos de higiene como por ejemplo el barbijo. Nación envía fondos COVID-19 y es es utilizado en las escuelas para insumos diarios».

Por último, fue consultada por la ventilación en invierno que es difícil llevarla adelante en la región por las bajas temperaturas. «Se utilizará un ventilador para la ventilación cruzada. Así se evitaría abrir todas las ventanas del aula o el establecimiento», cerró.