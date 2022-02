Dos bandas neuquinas en vivo en el Piccolo para cerrar el mes

Ellos son «Nube» y «Música de Marte». Los dos proyectos musicales, oriundos de Neuquén capital emprenden una gira conjunta hacia la cordillera en la cual presentaran canciones nuevas. En nuestra ciudad se presentan el lunes 28, a las 21hs, en el teatro Piccolo.



Nube, una banda que define con una impronta única los colores del rock psicodélico de los años 70s y Música de Marte, el proyecto de Neo Soul, rock fusión que estará presentando su nuevo material de estudio, se unen para brindar un show con distintos colores y matices. Se estarán presentando en el fin de semana de Carnaval en las localidades de Villa la Angostura, San Martin de los Andes y Bariloche.

MÚSICA DE MARTE

Proyecto musical, gestado por Martina Carrasco, guitarrista, cantante y compositora de Neuquén capital. La artista ha participado en distintos proyectos, como por ejemplo MANDRA, que fue un trío de rock eléctrico, fusionado con estilos como el jazz y el blues, participaron en distintos festivales en la provincia de Neuquén, Río Negro y Córdoba capital (Festival SUMAR, Favela para habitar).



En el año 2020, Martina comenzó a incursionar en el mundo de la producción musical, de la mano del programa Ableton Live, y creó las dos primeras canciones que salieron a la luz del proyecto Música de Marte, la primera fue “MI FULGOR”, con una fuerte impronta Chill Out y sonidos que viajan por el género del RyB, cuenta con instrumentos virtuales, guitarras, voz y bajos interpretados por la compositora. La canción cuenta con un video que fue grabado en distintos lugares de la ciudad de Córdoba capital.

La segunda canción que salió a la luz es”RITO YAGÁ”, que también cuenta con material audio visual y las baterías fueron ejecutadas por Gonzalo Retamal. Actualmente, la formación de la banda está conformada por Leonardo Toro en bajo, Gonzalo Retamal en batería y Martina Carrasco en voz y guitarra. En enero saldrá a la luz el primer trabajo de estudio de Música de Marte que fue gestado en el marco de un subsidio de INAMU y se trata de un EP de 4 canciones que viajan por distintos géneros musicales, como el Neo Soul, el Jazz, el Rock Vintage.



El primer adelanto será la canción TRASCENDER, que encierra todo el concepto del Ep, se trata de la resiliencia y traspasar obstáculos en la vida, contará con un video clip de animación que fue realizado por Franco Saccavino, realizador audiovisual de la ciudad de Córdoba.

NUBE

NUBE es una banda de Rock Psicodélico del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Nacidos en 2013, toman el Rock clásico de los lates 60’s/early70’s y lo sumergen en la libertad del free jazz y la psicodelia para montar sus improvisaciones logrando un estilo personal muy peculiar emparentado con la neo psicodelia y el garage rock.



Fundada por Sebastián Porro (guitarra, flauta traversa y voz) y Ramiro Fernández (bajo), el proyecto comenzó como un power trio que luego fue mutando hasta llegar a la formación de cuarteto actual. Hoy la banda consolidada con Nicolas Kucharuk (teclados y saxo) y Maximiliano Tomazin (batería) se profundizan los ambientes progresivos creando paisajes de alto vuelo que valen la pena ver y escuchar en sus presentaciones en vivo, que cuentan con sesiones de improvisación musical y poesías que se basan y citan el Tao Te Ching de Lao Tse o El Kybalion de la filosofía hermética, logrando de esta forma captar la atención del espectador e invitarlo al viaje interior.



Las influencias del grupo retrotraen sonidos y recursos de grandes exponentes del rock clásico y psicodélico como The Doors, Pink Floyd y The Beatles pero también dejando los vestigios del comienzo de la banda en su época de power trio influenciado por The Jimi Hendrix Experience y Cream.