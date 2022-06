«Dejando huellas»: la muestra de Mariam Saavedra próxima a inaugurar

El próximo sábado 11 de junio, a las 19hs, en la Sala Günther Blaas y acompañada de un vernissage quedará inaugurada la muestra “Dejado Huellas”, de la artista plástica Mariam Saavedra. También se podrá visitar durante toda la jornada del domingo 12, el martes 14, de 16hs a 18hs, y el miércoles 15, de 20hs a 22:30hs.

“A través de esta muestra quiero expresar el agradecimiento a mis antepasados y a toda la gente que hizo historia en este pueblo. También agradecer a la comunidad que me ha ayudado en su realización. Dejando huellas, así como mis ancestros y muchos otros pioneros, que forjaron una parte de la historia de este pueblo. Siento que voy dejando huellas a través de cada obra que creo, me expreso y silenciosamente me entrego procurando trascender con el alma y la pasión que pongo en ellas», comentó la artista.

«Elijo el hierro que enmarca los óleos como símbolo de fortaleza y de durabilidad a través de los años. Al propio tiempo, manifiesto un cambio mental y emocional, que es el tránsito del arte figurativo al abstracto, dando mis primeros pasos en ésta misteriosa y trascendente búsqueda que se constituye en una revelación en mí, que me renueva», explica sobre su proceso creativo.

«Agradezco la colaboración de la Secretaría de Cultura Municipal, al Concejo Deliberante de San Martín de los Andes, y particularmente el aporte invalorable de Eliana Rivera y a Cotesma por la cesión de la Sala Gunther Blass. Agradezco a todos los que me han expresado su apoyo y particularmente a quienes han tenido una expresión de aliento”, concluyó Saavedra.