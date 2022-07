El Frente de Todos le salió a responder los dichos de Agustín Roca sobre el mantenimiento de las calles

En las últimas horas Agustín Roca, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA) habló en RSM Radio y se manifestó a la situación delicada que atraviesa la ciudad en materia de mantenimiento de calles y rutas. En ese sentido el Frente de Todos salió a responderle en un comunicado.

Foto: RSM

El comunicado emitido menciona lo siguiente:

«En las últimas horas, el Sr. Agustín Roca (Presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes), se manifestó sobre el pésimo estado en el que se encuentran los caminos municipales, diciendo que “Saloniti (Intendente) siempre tiene buenas intenciones, pero agarró un Municipio con un abandono de cuatro gestiones y es muy difícil”. Roca también sostuvo que “los 30 años de falta de inversión hace que hoy tengamos estos resultados”.

En primer lugar, desde un punto de vista estadístico, durante los gobiernos de los intendentes Jorge Carro y Juan Carlos Fernández, nuestra ciudad experimentó un histórico avance en materia de infraestructura vial, que no se había experimentado hasta entonces ni se observó luego.

Sólo por mencionar algunos ejemplos, durante dichos períodos nuestra ciudad alcanzó el asfalto completo del casco céntrico, integrando ambas márgenes del Arroyo Pocahullo.

Asimismo se asfaltó el Camino al barrio los Radales, el Barrio El Arenal, el Callejón de Bello y la Ruta Alternativa Norte. Además, no podrá olvidar el vecino que durante tales gestiones se logró la finalización de la Ruta 40 en Siete Lagos y el asfalto hasta el Barrio Caleuche, con inversiones de Nación y Provincia respectivamente.

Del mismo modo, es por gestión de este bloque de concejales del Frente de Todos que se pavimentará la Av, Los Lagos de acceso a Cordones del Chapelco por más de $224 millones de pesos. Todo en el marco del Plan de Obra Pública “Argentina Grande” con costo de USD 9,000 millones y un total de 5,000 obras que lleva adelante el Gobierno Nacional.

Necesitamos un compromiso honesto y desinteresado con las necesidades de San Martín, que se sostengan en el tiempo, como las gestiones, y más allá de los prejuicios ideológicos o las conveniencias partidarias o sectoriales. No es difícil reconocer en qué momentos se gestionó y en qué momentos ni siquiera se mantuvo o mantiene lo gestionado. Puede observarse también bajo qué gobiernos nacionales hubo y hay inversiones y en qué gobierno no hubo tan solo una obra pública para nuestra ciudad y hasta se quitaron los fondos que otrora permitieron el desarrollo de obras públicas, como el Fondo Sojero.

Podría advertirse, más aún, que todas las obras que se han desarrollado en San Martín han sido gestionadas ante los gobiernos nacionales y provinciales porque nuestra ciudad carece de recursos genuinos porque es injustamente castigada por el Gobierno Provincial en el reparto de la coparticipación.

Si nos comprometiéramos todos y todas a favor de mejorar San Martín entenderíamos que en el reclamo por la coparticipación está la explicación de lo que nos falta y acompañaríamos ese grito de la ciudad desinteresadamente y sin medir compromisos políticos ni sectoriales.

No es nuestra intención hacer señalamientos ni profundizar diferencias pero no podemos permitir que se falte a la verdad sobre lo que se ha hecho en materia de obras durante nuestros gobiernos municipales. De la misma manera no podemos permitirnos todos que los prejuicios nos impidan ver que hay políticas de estímulo como el Previaje o la decidida política aerocomercial del Aerolíneas Argentina que potencian enormemente a nuestro destino turístico y benefician a la pymes locales, tanto como deben beneficiar a los trabajadores del sector que hoy reclaman sin ser escuchados.

Sólo podremos hacer un San Martín de los Andes mejor, si nos concentramos en brindar respuestas a los urgentes problemas del hoy. Para ello, cada quien debe asumir la responsabilidad de la gestión que le toca. Sin excusas. Sin rodeos.»