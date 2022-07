«Su lavadero más limpieza” creó una bolsa de trabajo gratuita para conectar a quienes buscan con quienes necesitan

Joaquín, al frente del comercio especializado en productos de limpieza y lavado de textiles, armó un sencillo sistema de excel con la intención de contribuir a que las personas en búsqueda laboral puedan ser contactadas por aquellos que requieren de sus servicios. Su bolsa de trabajo es gratuita para ambas partes, pues su única meta es funcionar como un agente de conexión.

Foto: Leo Casanova

El sistema es muy simple y consta de dos planillas. En una se nuclean los datos de las personas que se ofrecen para trabajos de limpieza, desde puestos en hotelería y cabañas, comercios, empresas o casas particulares hasta limpiezas de final de obra o ventanales en altura. Aquellos que se postulen para puestos afines pueden acercarse al local de Su lavadero más limpieza (Av. San Martín 480) y brindar algunos datos simples: nombre, DNI, fecha de nacimiento, especialidad, disponibilidad horaria y un teléfono de contacto. Luego, ese listado será facilitado vía mail a los empleadores que así lo soliciten.

Foto: Leo Casanova

Por otro lado, Joaquín agregó una planilla similar para quienes se ofrezcan para realizar servicios de reparaciones en general, gasistas, plomeros o electricistas. Con la misma metodología, podrán brindar sus datos para que formen parte de la lista que puede ser suministrada a demanda de quien lo requiera.

“Es muy importante destacar que el servicio que brindo en la bolsa de trabajo es completamente gratuito, y que no necesito recibir curriculums, porque yo no realizo ninguna evaluación, solo me ofrezco para actuar de contacto entre quienes se ofrecen para un trabajo y quienes necesitan contratarlos”, explica el comerciante.

Foto: Leo Casanova

Luego de pasar la información, corre a cuenta de ambas partes que la contratación llegue a concretarse. Sin embargo, es de suma importancia contar con un relevamiento de este tipo, que concentra la información de forma ordenada y clara, para que la búsqueda se resuelva con mayor rapidez, teniendo una base de datos equitativa y de fácil acceso.

La solicitud del listado por parte de quienes quieran emplear se puede realizar por mail (maslimpiezasmaQgmail.com) o por whatsapp (2972 529647). Aquellos que quieran brindar sus datos para integrar dicho listado pueden apersonarse al comercio o escribir al mismo número de whatsapp.

Foto: Leo Casanova

Su lavadero más limpieza se encuentra en San Martín 480 y abre de lunes a sábados de 9 a 20hs. Además de contar con una gran variedad de productos de limpieza para todo tipo de superficies y una amplia gama de herramientas para dicha tarea, ahora incorpora nuevos productos de cosmética automotor, cepillería, cabos y mopas, junto con productos de limpieza exclusivos para metales y pisos de madera. Todo esto, sumado a su servicio de lavado de textiles, especializados en géneros poco usuales, como ropa técnica deportiva y de montaña.