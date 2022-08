«El chofer consultó a todos dónde quedaba la Ruta de los Siete Lagos, íbamos muy rápido», explicó una pasajera

En las últimas horas se comenzó a conocer algunos detalles más certeros de lo sucedido en la noche de este martes, cuando sobre la Ruta de los Siete Lagos, un colectivo de la empresa Vía Bariloche, prestando servicio para Albus, terminó volcando con 25 pasajeros a bordo.

Una pasajera hizo el descargo en redes sociales y comentó que el chofer, que estaba de servicio desde la ciudad de Bariloche hasta San Martín de los Andes, ni siquiera conocía el trayecto.

«Apenas arribamos el chofer consultó a todos hacia dónde quedaba la Ruta Siete Lagos, que es la primera vez que la hace (entre risas). Imagínense de entrada esa pregunta, con la ruta nevada!!! Con eso ya nos preocupamos y asustamos», expresó.

Una vez que estaban en viaje, el chofer hasta le erró de ruta. «Se desvió hacia el camino a Chile, (por Ruta 231), estando señalizada la ruta», indicó la pasajera que viajaba con su hija de tan solo 4 años.

Una vez que tomaron la Ruta de los Siete Lagos, mientras se encontraba con mucha nieve en la calzada y estaba nevando, el chofer no bajaba la velocidad. «Iba a fuerte velocidad (a 80 kms/h), muchos diciéndole que baje un poco que iba muy rápido» El conductor del rodado no tuvo mejor idea que responderle que si no se apuraba llegarían a las 3 de la mañana. «Acto seguido, en una curva nos fuimos al barranco, volcamos», sostuvo la mujer.

Esta declaración condice con lo que declaró el Comisario Mayor, Juan Carlos Ibarra, que a RSM Radio manifestó que hay declaraciones de algunos pasajeros que indicaron que «en varias oportunidades le solicitaron que baje la velocidad».

La mujer continuó con su descargo: «¿Qué clase de empresa manda a alguien a manejar una ruta desconocida sabiendo el estado en la que está? Encima mi padre, que nos esperaba en la terminal, consultó qué sucedía que el colectivo no llegaba y le expresaron que no era nuestro colectivo el que había volcado».

«Un poco más de conciencia por favor, no se entiende, se supone que el chofer tiene que saber y conocer, no podés mandar a alguien así porque sí. No es la primera vez que pasa esto en la empresa Albus», indicó.

Para finalizar expresó: «Nosotros la sacamos barata y la podemos contar, pero podría haber sido peor. Agradezco que estamos todos bien, y la ayuda que recibimos, gracias a Matías, que justo pasaba en traffic y nos trajo a Villa La Angostura e incluso llevó a algunos de los chicos a Bariloche sin problema alguno».