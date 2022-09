Saloniti sobre su reelección: «Me siento con muchas ganas de seguir, se define en los próximos días»

El intendente de nuestra ciudad, Carlos Saloniti, dialogó con RSM Radio y se manifestó sobre la chance de presentarse en las próximas elecciones para buscar su reelección. «Estamos esperando las fechas de las internas, es imprescindible saber eso, para ver cómo va a venir el escenario. Se va a definir en los próximos días, porque lo amerita la organización partidaria. Pero me siento con muchas ganas para seguir adelante. Hemos tenido años muy complicados, golpes varios y la sociedad ha sido muy difícil, pero nunca perdí la esperanza de que esto va a cambiar y que vamos a seguir adelante. Si estamos todos en sintonía, vamos a materializar esto, porque hay gente que en la calle me dice que no le afloje», sostuvo el mandatario municipal, dejando entrever que se presentará a una posible reelección.

En la entrevista, Saloniti además de hablar de su posible candidatura, explicó que la temporada invernal ha sido un éxito, pero que hay que tomar nota de las cuestiones que surgieron. «Tenemos un septiembre con una temporada invernal con un importante movimiento, con diferentes actividades, como los Juegos de Invierno, que se llevarán a cabo en nuestra ciudad. La apertura de estos Juegos se dará el próximo 18 que fue un trabajo que llevamos adelante hace tiempo. Que genera más visitas y más trabajo a la localidad», indicó el intendente, haciendo referencia que más allá de todos los problemas que surgen día a día, «esta temporada fue exitosa».

Sobre los reclamos en cuanto a la conectividad, Saloniti manifestó que «los problemas de infraestructura, que no solo tiene San Martín, sino todas las ciudades que van teniendo un crecimiento como la nuestra, trae aparejado estas cuestiones. Nosotros desde la municipalidad hacemos todo lo que tenemos a nuestro alcance. Es importante entender que una gran temporada turística, no significa que eso sea una línea directa de crecimiento del municipio en cuanto a recursos para trasladarlos a la infraestructura. San Martín no tiene una ecotasa que en función del volumen turístico de pernoctes, se traduce en paquete de obras para la ciudad. Las obras grandes en una ciudad como San Martín, donde hay una relación interjurisdiccional que en muchos casos es positiva, en otros, cada dificultad que se plantea, según la jurisdicción, es un problema que cae en la municipalidad, y eso la gente no lo entiende».

También explicó que se viene trabajando en diferentes cuestiones, como el acueducto, la llegada del gas natural y la ampliación de las dos plantas de tratamiento. «Con respecto a la ampliación de las plantas de tratamiento, es EL TEMA que se viene en San Martín. Porque la ciudad sigue creciendo, más gente se viene a vivir y por el volumen de turismo que hemos tenido la ciudad. Todos estos servicios llevan tiempo de gestión, inversión y ejecución. Tenemos mucho por hacer y queda mucho por delante, por suerte la Provincia junto con la Nación, con el desarrollo de Vaca Muerta estratégico, no solo con lo que implica para el autoabastecimiento, sino también para dejar de importar, eso nos va a permitir seguir creciendo, sin Vaca Muerta nuestro escenario sería distinto».

Sobre los reclamos por el asfalto de la calle Lola Mora, el intendente manifestó: «Pedí a los responsables del área de Obras y Pavimento que se junten con los vecinos y se trabajen en cuanto a los planteos que se hacen. Uno siempre está predispuesto a escuchar los planteos en la medida que los mismos tengan una lógica y no estén atados a un fundamento técnico de cuando se hizo la obra. Si hay cosas que mejorar, se mejorarán. Pero es un hecho positivo haber logrado eso con todo el esfuerzo, con trabajadores municipales y después de que este municipio hace muchos años que no avanzaba con obras en los barrios».

Foto: Leo Casanova – RSM

Sobre el malestar que se generó con las vacaciones simultáneas de algunos funcionarios, el intendente explicó que «aún con todo el equipo funcionando al 100%, el mantenimiento de las calles no lo vamos a conseguir, porque necesitamos recursos. Cada día es distinto cuando uno gobierna y el vecino tiene que entender que uno no tiene la agenda libre. Pero tengo que permitir que cuando se va uno tiene que venir otro, es parte de nuestra función seguir trabajando. Respeto las opiniones, pero tengo que permitir que la gente que me acompaña descanse. Después ajusto y veo cómo llevar adelante un equipo, como pasa en todos lados. Quiero que estén tranquilos que yo estoy al tanto de todo, yo pongo la mejor para sacar adelante esta ciudad».

Este martes la noticia que impactó en todos lados es la falta de viviendas para los médicos que prestarán servicio en el nuevo hospital. En ese sentido, Saloniti dijo que «hay que ver el vaso medio lleno. San Martín de los Andes y toda la zona sur, va a tener el hospital soñado, esperado y necesitado por todos. Vamos a ser la ciudad que más metros cuadrados va a tener destinados a Salud, sumando el nuevo hospital, el hospital modular, el actual hospital y los diferentes centros de salud que hay. Después hay que entender que el problema habitacional que tenemos no es por el hospital, el problema viene desde hace muchos años. El valor de la tierra crece muchísimo y por una cuestión de oferta y demanda, la gente tienda a invertir y nos queden pocos lugares para lograr lotes sociales. Venimos trabajando en ese sentido, acompañando la emergencia habitacional, reforzamos el Instituto de la Vivienda en su composición, hemos vendido el terreno frente al Hotel del Instituto, para permitirnos tener 12,5 hectáreas para un loteo social, lo que venimos trabajando con el Ejército por las 20 hectáreas. Por eso hay que entender que el funcionamiento pleno del nuevo hospital será progresivo. Esas hectáreas del Ejército van a estar destinadas a los distintos sectores de la comunidad, como Salud, Policía, Gendarmería, etc. Seguimos haciendo entre todos avanzar en ese sentido».

Para finaliza en materia de deportes, Saloniti explicó que «se viene una nueva cancha de césped sintético en la ciudad. La UPEFE ya avanzó con el concurso de precios de lo que es la alfombra de césped de la cancha del barrio El Arenal, que si Dios quiere la vamos a inaugurar este año. Nuestro objetivo después es poder trabajar para lograr una cancha en Cordones de Chapelco, por las distancias y todo. Además se está avanzando en los vestuarios de la cancha Elías Sapag de la Liga de Fútbol de San Martín de los Andes, esa es una obra que viene desde el año 2008. Queremos allanar caminos para que todas las ligas tengan su espacio. Además estamos trabajando para la iluminación de la cancha municipal para aprovechar durante los días de verano».