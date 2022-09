Figueroa juega al misterio: confirmó que irá por la gobernación pero no dijo si competirá en las internas del MPN

A días de confirmarse los nombres que competirán en las internas del Movimiento Popular Neuquino, mientras se espera que el 30 de octubre se llevan a cabo las internas dentro del espacio de Juntos por el Cambio y el PJ neuquino defina si habrá internas o no, Rolando Figueroa sigue sin definirse en qué espacio competirá. En las últimas horas el diputado nacional manifestó que será candidato a gobernador de Neuquén.

«Tras considerarlo tranquilamente, estando muy seguro, quiero contarles que he tomado la decisión de competir por la Gobernación de mi querida provincia del Neuquén. Estar vivo es no temer. Con ustedes no temo a nada. Esta es una definición cargada de vida y de esperanza», sostuvo Figueroa en un vídeo difundido en sus redes sociales.

«No hay que temerle al poder, porque el poder está en cada uno de nosotros. Vamos a pegarle un sacudón a las injusticias. La dignidad será nuestro cambio», agregó.

Muchos especulan que podría presentarse por afuera del MPN sabiendo que la Lista Azul cuenta con toda una estructura a disposición del candidato oficialista, sin embargo, otros manifiestan que a pesar de ello, no se va a correr del partido provincial.

En medio de las especulaciones que surgieron respecto a la posibilidad de que el diputado vaya por afuera del partido provincial a las elecciones, Koopmann salió a desafiarlo sin mencionarlo.

“No hay que tenerle miedo a las urnas. Las internas siempre fortalecieron al MPN y es la herramienta más importante que nos da la democracia para que todos los afiliados e independientes puedan expresarse libremente y de manera transparente”, remarcó Koopmann en un acto con medio millar de asistentes en Aluminé.