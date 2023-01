Marcelo Bermúdez: “Taylor está jugando para que el Pro no sea gobierno en la provincia”

El presidente del Pro de Neuquén, Marcelo Bermúdez, se refirió al pedido de amparo que realizó Jorge Taylor para poder postularse como candidato a gobernador por ese partido, en una entrevista realizada en RSM Radio. Esta situación se genera luego de que este partido junto a Nuevo Compromiso Neuquino apoyara la candidatura de Rolando Figueroa.

Bermúdez explicó que aunque ya se realizó la presentación judicial el partido aún no fue notificado de esto y aclaró que, de esa manera, no tienen fechas fijadas para la respuesta que van a realizar en tiempo y forma. Asimismo explicó que esto “es una cuestión que le importa solo a los políticos. Resolver candidaturas no le importa a la gente”.

Al momento de justificar el apoyo a Ronaldo Figueroa, Bermúdez hizo alusión a la gestión del Movimiento Popular Neuquino en el gobierno provincial: “En Neuquén, hay un gobierno que tiene que cuidar a los más humildes y en lugar de ello se está robando los planes sociales, esto es de público conocimiento, y la justicia ha intervenido. Hay un sector del Estado que tiene que velar por las mujeres, aplicar las políticas de género y hay decenas de funcionarios que abusan y acosan a las mujeres.”.

En este sentido, continuó con su argumentación: “Para ganar las elecciones hay que tener una musculatura política y por eso hay que presentar candidatos que tengan condiciones para triunfar en las urnas. Para el 16 de abril hay sólo dos candidatos que tienen posibilidades: Rolando Figueroa y Marcos Koopamn. Este último representa a la gestión actual, por eso queremos que gane Rolando Figueroa”.

Refiriéndose a las aspiraciones de Jorge Taylor, Bermúdez indicó: “Taylor representa a un afiliado del Pro que tiene una legítima pretensión de ser candidato a gobernador. Pero para ganar las elecciones hay que estar a la altura de las circunstancias y según las consultoras prestigiosas con las que trabajamos, él mide sólo dos puntos”. Concluyendo su argumentación, remarcó; “Si la justicia de la provincia de Neuquén le va a imponer al Pro de estas características, se está convalidando el régimen que hay en la provincia de Neuquén”.

Enfatizando este planteo, el presidente del Pro indicó: “Jorge Sapag, familia poderosa y gobernante de la provincia de Neuquén, le está diciendo a la justicia que el Pro vaya con el peor candidato que tenga. Entonces Taylor está jugando para que el Pro no sea gobierno en la provincia, como lo están haciendo otros candidatos”.

Continuando con su planteo, Bermúdez apuntó contra los candidatos que colaboran para mantener el régimen provincial: “En la provincia de Neuquén, el Movimiento Popular Neuquino gana las elecciones por dos cuestiones. Una porque todo gobierno tiene un mérito y en 60 años hay muchos méritos, y la segunda cuestión es porque entusiasma, seduce, impulsa y alienta candidatos para motivar a las divisiones en la oposición”.

“Nosotros somos un partido de gobierno que tiene vocación de poder hacer cosas en cada localidad, en la provincia y no podemos llevar candidatos de dos puntos. Tenemos que postular candidatos ganadores para poder cambiar la realidad de Neuquén”.