«Estamos esperando que el gobierno nos convoque a la mesa salarial para iniciar el ciclo lectivo 2023», sostuvo Guagliardo

El pasado 2 de diciembre ATEN formalizó el pedido de mesa de negociación salarial, luego de ser votado en la Asamblea Ordinaria. Allí el gremio docente neuquino solicitó al gobierno provincial, iniciar con las negociaciones salariales y de condiciones laborales y de infraestructura de manera anticipada a la fecha de inicio de ciclo lectivo de este 2023. Sin embargo este llamado hasta el momento no fue plasmado.

Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, dialogó con RSM Radio donde explicó de manera detallada toda la situación que hasta el momento mantiene expectantes a los trabajadores de la educuación.

«La expectativa de poder iniciar rápidamente la instancia de negociación estuvo y está, de hecho a mediados del mes de noviembre habíamos comenzado a pedir la mesa salarial, pero hasta el momento no hemos tenido ningún tiempo de respuesta. Más allá de alguna presión pública del ministro de Educación, que dijo en declaraciones radiales, que durante este mes iba a comenzar a convocar a los sindicatos para empezar a discutir la cuestión salarial para este año, no hubo convocatoria. Sabemos que es un proceso complejo, que lleva su tiempo y que lo mejor para todos es tenerlo resuelto con suficiente anticipación antes del inicio del ciclo lectivo», indicó Guagliardo.

Como se sabe y ya se anticipó, el ciclo lectivo está pensado que comience el próximo 1° de marzo. Pero sabiendo que solucionar el tema salarial es un tema que preocupa no solo a los trabajadores de la educación, sino también a la comunidad educativa, teniendo en cuenta que en un año con una escala inflacionaria, las negociaciones no serán demasiado fáciles.

Sobre la propuesta que pueden llegar a presentar los docentes, el secretario manifestó que «el acuerdo por IPC que nos permite ir compensando de alguna manera el proceso inflacionario es un dispositivo que nos ha servido. Sobre todo en un momento con una escala inflacionaria tan grande. Pero solo con eso no alcanza, porque debemos seguir recuperando los salarios, veníamos de un 2020 donde se congelaron los salarios y la inflación nos pasó por arriba. Recuperamos algo en los últimos dos años, pero todavía debemos seguimos por debajo del acumulado por inflación. Eso es lo que venimos discutiendo puertas adentro, mantener los dipositivos que nos garanticen la recuperación de los salarios».

Además del tema salarial, se prevé plantear el tema del estado de los establecimientos eduactivos en toda la provincia. En ese sentido, el secretario general manifestó que «es un tema que permanentemente hablamos con el gobierno, más allá de las negociaciones salariales que tenemos. De hecho, en San Martín de los Andes, los compañeros y compañeras vienen acompañando a las comunidades educativas por el reclamo de la necesidad de lograr una infraestructura que nos merecemos, los trabajadores y los estudiantes. Las mesas territoriales de infraestructura, han ayudado muchísimo, han sido positivas, ya que todas las áreas del ministerio, han logrado reunirse con las comunidades educativas en el territorio, logrando que los responsables se involucren con las necesidades que hay. Es un esquema de trabajo que ha resultado y que esperemos que se mantenga, vamos a reclamar que así sea».

Guagliardo además manifestó que en la gestión que lleva adelante Osvaldo Llancafilo al frente del ministerio de Educación, «hemos tenidos espacios de discusión, presentándonos en las mesas territoriales de infraestructura, logrando poder reunirnos con los funcionarios de primer orden, que son quienes tienen la posibilidad de resolver y hacerse cargo de las problemáticas que tenemos en las escuelas. Antes no las teníamos, por eso todas esas acciones políticas de encuentro de discusión y de poner en agenda se deben traducir en resultados positivos».

El dirigente gremial para finalizar explicó que si antes de fin de mes no hay una convocatoria por parte del gobierno provincial, «llamaremos a Asamblea para definir qué pasará en este ciclo lectivo. Sería un acto de tremenda irresponsabilidad no convocar como se había adelantado. Al igual que toda la sociedad estamos esperando qué va pasar con el comienzo del ciclo lectivo. Si la propuesta es buena, sirve y responde la demanda que tienen los compañeros, ATEN la va a aceptar. No hay una organización caprichosa que va a obstaculizar todo, sino lo que se pide es una instancia de negociación. La pelota la tienen ellos, desde noviembre estamos esperando que se nos convoque, por nosotros, por los estudiantes y toda la sociedad».

Cabe destacar que el procentaje de aumento de salarios que obtuvo el gremio docente en el pasado año, se logró alcanzar casi el 100%, sumándose además un 20% para recuperar lo del proceso de congelamiento de salarios del 2020. Estos logros, de acuerdo a las declaraciones del dirigente gremial, «fue provechoso, ya que logramos responder las demandas de los compañeros, ya que logramos un nivel de protección del salario importante. Fue la mejor decisión».

Por otra parte, lo que se resolvió a fines del 2022, por la Legislatura Provincial sobre la reducción del impacto en los salarios por la retención del Impuesto a las Ganancias, solucionó uno de los problemas que más angustiaba a los trabajadores. Sin lugar a dudas que esta resolución genera una condición más favorable para avanzar en la discusión que se dará en la mesa salarial para este 2023.