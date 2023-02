Cómo se va a aplicar el nuevo diseño curricular, en el primer año de las secundarias neuquinas

Los alumnos de primer año de la escuela media en la provincia de Neuquén, comenzarán durante este ciclo lectivo, a transitar el nuevo diseño curricular provincial. Este se construyó desde las escuelas de la provincia y está aprobado desde el año 2018, aunque por cuestiones relacionadas con la pandemia se demoró la implementación.

En principio, se va a aplicar sólo en primer año porque la normativa nacional no permite cambiar el plan de estudios una vez iniciado. El año que viene incluirá a estos mismos alumnos que van a estar en segundo y a los que se sumen a primero, y así se va a aplicar progresivamente.

Para saber cómo va a funcionar y despejar las dudas que surgen, en RSM Radio entrevistaron a Marisabel Branda, vocal gremial de Media Técnica y Superior de ATEN, quien brindó detalles de su aplicación.

“Los cambios tienen que ver con las condiciones para estudiar y para aprender. Nosotros vivimos esta situación en la que entra un profesor y sale otro, uno da geografía, el otro historia, y es como si ambas materias, en la vida, estuvieran separadas y se presentaran como cuestiones estancas y sin relación. En realidad uno no puede hablar de la historia sin situarse en el territorio”.

El nuevo diseño se corre de estas categorías estancas y los profesores van a tener horas de articulación para trabajar en conjunto por áreas. También las familias van a poder encontrar a estos profes en las escuelas porque tienen horas institucionales.

Para explicar la diferencia entre las horas frente a alumnos y las de articulación, Marisabel explicó: “Hoy un profe que tiene 36 horas de Educación Cívica, es decir, 18 cursos, da clases para alrededor de 500 estudiantes. Ahora, esa materia, que se llama Construcción de la Ciudadanía, tiene tres horas frente a estudiantes y una de articulación, y el profesor va a tener 9 cursos. Esto colabora a mejorar el acompañamiento de los estudiantes”.

En lugar de trabajar con materias individuales, los alumnos van a transitar un proceso por áreas, en las que se integran varias materias. El trabajo por áreas no implica que se vayan a perder los objetos de las materias, sino que la van a ver también articuladas con otras disciplinas.

Marisabel se refirió a la evaluación, explicando que van a haber instancias con sus profesores y otras instancias que van a ser en duplas.

Respecto a la no repitencia, indicó: “Todavía hay un pensamiento que entiende que repetir sirve, y en realidad, cuando un estudiante se llevó tres materias y vuelve a hacer primer año, la sensación de fracaso es grande, y tiene que hacer no sólo las que desaprobó, sino también las que pudo haber sacado 10. No hay ninguna investigación que avale esto”.

La evaluación, dentro del paradigma actual, no tiene que ver con la nota como símbolo del éxito y el fracaso, sino con el acompañamiento de los procesos, analizando lo que pudo hacer el estudiante y en qué condiciones. “Si bien esto no es nuevo, ahora van a haber mejores condiciones para poder concretarlo”.

En relación con esto, Marisabel agregó. “El hecho de que la escuela secundaria sea universal nos hace interpelar nuestras prácticas, y es parte de lo que motiva al nuevo diseño curricular, que es el primero en la provincia de Neuquén”.

También se incorporan nuevas materias presentes a lo largo de toda la cursada, como Filosofía. “Esto viene a marcar un cambio”, indicó la docente. “La idea es formar ciudadanos que se pregunten y repregunten, buscando una formación integral, desnaturalizando lo dado”.