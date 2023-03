Comunicado de la Coalición Cívica – ARI para aclarar las alianzas locales y provinciales

A poco más de dos semanas de las elecciones generales en Neuquén, la Coalición Cívica-ARI emitió un comunicado explicando su postura y el por qué no acompaña al candidato de Juntos por el Cambio Neuquén a nivel local.

El documento lleva las firmas de Jorge Ruiz, Congresal del espacio CC-ARI, de Luis Vera, ex candidato a intendente y de Valeria Bertone, ex candidata a 1° concejal.

El mismo reza así:

El CC-ARI de San Martín de los Andes, por medio de la presente pone en conocimiento a la ciudadanía y al electorado de nuestra ciudad, para que quede clara nuestra posición, ante los hechos ocurridos con todas las alianzas, tanto a nivel provincial como local.

La elección del Candidato de Juntos por el Cambio no fue realizada en forma democrática, no hubo consenso ni Internas abiertas, por lo tanto, no se dio cumplimiento a las actas firmadas en Neuquén por las autoridades partidarias centrales, ni tampoco a la Carta Orgánica de nuestro partido.

La Junta Electoral Local y Provincial, a pesar de los pedidos de Impugnación a la candidatura del Sr. Gómez Margeri, presentadas, por nosotros y por diferentes partidos políticos, avalaron todo tipo de incumplimientos a la Carta Orgánica Municipal de nuestra localidad, de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, como así también a las mencionadas actas de alianzas.

Claramente hubo intención de quitarnos de la contienda electoral, privarnos de participar de tan importante acto democrático. En nuestra Ciudad el candidato no nos representa en absoluto, por lo tanto, es candidato únicamente de la Unión Cívica Radical.

Nosotros somos partidarios del dialogo, de la paz, de los valores y fieles a los postulados de nuestra líder la Dra. Elisa Carrió, quien siempre ha dado el ejemplo de transparencia y sobre todo legalidad.

Concluimos afirmando que NO somos parte de esta lista ni vamos a acompañar.