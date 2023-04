Prisión preventiva al otro delincuente que participó del robo del auto a una turista

Un segundo imputado por robarle a una mujer durante la madrugada del domingo en nuestra ciudad fue acusado este lunes, una vez que estuvo en condiciones de sentarse ante el juez de garantías. La acusación estuvo a cargo de la asistente letrada Inés Gerez, quien el mismo domingo había formulado cargos al primero de los autores del hecho.

Se trata de A.M, quien fue detenido junto al otro imputado horas después del robo, pero que estuvo internado y no pudo ser acusado en la primera audiencia ante el juez, concretada el mismo domingo. Tras recibir el alta médica, ayer al mediodía fue acusado por la asistente letrada y quedó detenido en prisión preventiva por un mes, para contrarrestar el riesgo de fuga.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, en el área centro de San Martín de los Andes. Cerca de las 5, la víctima, una mujer que había sido atendida en la guardia del hospital y que, al no ser de la localidad, equivocó el camino de regreso al lugar en el que se hospedaba, detuvo su auto frente a los imputados, E.D.C y A.M, y les pidió ayuda. Según la teoría fiscal, ambos varones se subieron al vehículo y, luego de hacerla circular por el casco céntrico, A.M extrajo un elemento similar a un caño de color negro y se lo apoyó en el cuello para robarle.

Luego, A.M y E.D.C dejaron a la mujer en una estación de servicios, donde fue asistida. Pasados unos minutos, la policía observó un vehículo similar al descripto y se procedió a la demora de los imputados, que al momento del ingreso a la comisaría 23, tenían entre sus pertenencias tarjetas de crédito y documentos de la víctima y de su marido.

El domingo, Gerez acusó a E.D.C por el delito de robo agravado por el uso de arma (artículo 166, inciso 2, primer supuesto, del Código Penal), en calidad de coautor. Esa misma calificación presentó ayer respecto de A.M y solicitó un mes de prisión preventiva, la única medida cautelar que consideró útil para evitar que el imputado se dé a la fuga. Entre otros argumentos, explicó que ninguno de los acusados tiene arraigo en la localidad.

Reiteró que el Ministerio Público Fiscal podría avanzar en el juicio directo, una solución alternativa al proceso habitual, que permitiría resolver la pena casi de manera inmediata pero que al depender del visto bueno de la defensa, pocas veces se utiliza. En este caso también fue rechazada, por lo que la asistente letrada pidió dos meses de plazo para completar la investigación y avanzar hacia el juicio tradicional.

La representante de la fiscalía detalló además que A.M tiene una condena a 4 años de prisión dictada en 2018, por lo que ante una nueva condena en este caso, será obligatoriamente de cumplimiento efectivo.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías tuvo por formulados los cargos, fijó el plazo de investigación e impuso la prisión preventiva de acuerdo a lo requerido por Gerez, con el mismo día de vencimiento que el coimputado.