Fernando Bravo, Defensor del Pueblo y del Ambiente, hará la presentación anual el jueves en el Concejo Deliberante

El jueves 20 de abril se realizará en la Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante la presentación anual de los temas más importantes que transcurrieron en el 2022 que competen a la Defensoría del Pueblo y del Ambiente. Fernando Bravo, actual defensor, será el encargado de informarle a los concejales las estadísticas de las actuaciones, divididas en distintos ítems y cantidad de las mismas, además de la cantidad de acciones derivadas.

El propio Bravo dialogó con RSM Radio para destacar los temas que se van a tratar el próximo jueves y las urgencias más importantes que se necesitan atender en San Martín de los Andes. «Casi la mitad, para ser preciso, un 42% del trabajo de la Defensoría está vinculado con el asesoramiento y orientación legal», inició. Asimismo, remarcó que la institución no remplaza a los profesionales, sino que da a conocer a los habitantes de nuestra localidad, el conocimiento acerca de sus derechos. «El 43% de las demandas estuvieron vinculados a la aplicación de la ley de alquileres», continuó. Por otro lado, mencionó el orgullo por haber logrado la imparcialidad para asesorar a los vecinos con las defensas de los derechos frente a cualquier circunstancia y al estado, sin importar quien gobierne. «El estado es permanente, los gobiernos van y vienen» declaró.

Respecto a las expectativas de este 2023, afirmó que hay varios proyectos en carpeta y que tendrá una intensa actividad durante este año. Por otra parte, enumeró algunos proyectos presentados por la entidad que se han aprobado como ordenanzas, como el de las viviendas transitorias, la que permite al estado actuar por árboles en riesgo en predios privados, la de animales de compañía, entre otros. También aclaró que los mismos fueron presentados por la Defensoría, acompañada por distintos sectores y personas de la ciudad.

Para agregar proyectos, mencionó que están pensando en plantear huella de carbono cero en nuestra localidad, que consiste en poder realizar el cálculo de emisión de carbono de cada evento que se realice en San Martín de los Andes y sugerir formas de compensar la misma emisión con modalidades retiren el carbono de la atmósfera. De esta manera, ejemplificó con el Patagonia Run que se hizo la semana pasada y que atrae a muchos turistas de todas partes del mundo.

En referencia al petitorio lanzado por vecinos y vecinas para acelerar la puesta en marcha de la Central de Emergencias, Bravo comentó que en el año 2017 se presentó un informe, luego de una gran tormenta, sobre la necesidad de una institución de emergencias. El año pasado se ejecutó un estudio sobre la seguridad en nuestra ciudad y que era imprescindible este formato en nuestra ciudad. «Para poner en marcha la Central se necesita decisión política de apurar los trámites y la misma decisión de destinar los recursos que no están en San Martín de los Andes en su totalidad, sino que vienen de afuera», exclamó. Asimismo, declaró que se necesita inteligencia para poder llevar adelante los proyectos y la importancia de trabajar en cada detalle para que el mismo siga su curso y pueda beneficiar a los vecinos de la localidad.

Para cerrar, Bravo no olvidó mencionar que San Martín de los Andes necesita una reestructuración vial, recordando que solo hay dos accesos a nuestra ciudad y que es necesario aplicar colectoras por la travesía urbana de la Ruta 40. «Las colectoras las necesitamos desde antes de ayer, no hay más tiempo que perder, hay un déficit de gestión no solo del municipio, también están involucradas las oficinas de Vialidad Provincial y Nacional». Por último, habló de la necesidad de repensar el flujo del tránsito del pueblo y la alternativa sur que nunca se puso en marcha. «Lo que importa es el flujo del tránsito, hay que pensar como va a operar para bajarle la carga a las rutas que tenemos», culminó.

Para cerrar la idea anterior, ejemplificó con la necesidad de aplicar la ordenanza del estacionamiento medido y subsidiar al usuario del transporte público para fomentar el uso del mismo y así descomprimir el centro de San Martín de los Andes.