El vóley de San Martín de los Andes se desplegó por la región

La Liga de Vóley de Bariloche tuvo actividad el sábado y domingo en el Bariloche Vóley Club para la primera, segunda Sub 18 y Sub 16 damas y primera, segunda, Sub 18 y Sub 14 caballeros. Durante sábado y domingo se disputaron veintisiete encuentros en las dos canchas de la entidad sede.

En la máxima categoría damas el puntero es Cumbres de San Martín de los Andes con 20 unidades, seguido de Bariloche Vóley Club (12), San Patricio (Bariloche) (8), Ayekan8 de Bariloche (6), Campanario de Bariloche (4), Estepa de Bariloche (2), cierran Huayra y La Giralda Vóley Club con 1 punto.

En la mayor de las categorías caballeros el líder es Asociación Deportiva Centenario con 15 puntos, lo siguen, PZ-Pizzutti con 12, Atlas Voley de Lago Puelo con 10, Líder Market de Bariloche y Amigos Andes de San Martín de los Andes tienen 9, Ayekan8 y Deportes Patagonia de Bariloche tienen 3, cierra Minicasas de Bariloche con 2.

De nuestra localidad el pasado fin de semana fue el turno de Amigos de los Andes en primera caballeros y la Escuela Municipal SMA en la sub 18 caballeros con dispares actuaciones.

Amigos de los Andes tuvo una doble fecha negra al perder sus tres encuentros del fin de semana. Los verdugos del combinado local fueron, en primera instancia PZ Pizzutti por 3 sets a 0, seguido de Minicasas Bariloche por 3 a 2 y finalmente Líder Market por 3 a 0.

Por el contrario fue la suerte del equipo juvenil sanmartinense masculino sub 18, ya que también disputó tres partidos que pudo ganar con autoridad, en primer turno ante Escuela Municipal de Vóley Bariloche A por 2 a 0, luego le ganaron a Escuela Municipal de Voley B por el mismo resultado y el cierre fue versus Carpinteros de Villa La Angostura también por 2 a 0.

Por el lado de las chicas de Cumbres de primera división tuvieron fecha libre, pero la sub 16 visitó Junín de los Andes invitadas por el CEF 8 de la vecina localidad para un encuentro amistoso en el que jugó 3 partidos obteniendo 3 triunfos ante el local por 2 a 1, el CEF 1 por 2 a 0 y ante Anexo por 2 a 1.

Resultados del fin de semana

Primera Damas

Ayekan8 de Bariloche 3-1 Estepa de Bariloche (20/20, 25/17, 26/28 y 25/20)

Vóley Club La Giralda Bariloche 2-3 Estepa Bariloche (27/25, 13/25, 20/25, 25/19 y 13/15

2da damas

PZ- Arzais Bariloche 1-3 Epicas Bariloche (21/25, 25/23, 24/26 y 17/25)

Deportes Patagonia Bariloche 3-2 Alianza Bariloche (14/25, 25/15, 25/23, 17/25 y 15/11)

Epicas (Bariloche) 3-2 Carpinteros de Villa la Angostura (17/25, 25/19, 27/25, 21/25 y 15/11)

Carpinteros de Villa la Angostura 3-2 PZ-Arzais Bariloche (14/25, 20/25, 25/22, 27/25, 16/14)

Alianza Bariloche 0-3 PZ-Arzais (17/25, 20/25 y 22/25)

Damas Sub 18

Carpinteros de Villa la Angostura 2-1 Bariloche Vóley Club A (25/20, 25/27 y 15/12)

CEF 8 Bariloche 2-0 Carpinteros de Villa la Angostura (25/6 y 25/16)

Damas Sub 16

Bariloche Vóley Club A 1-2 Carpinteros de VIlla la Angostura (25/20, 25/27 y 12/15)

Carpinteros de Villa la Angostura 2-0 Bariloche Vóley Club A (26/24 y 25/20)

Primera Caballeros

Pz- Pizzutti 3-1 Amigos de los Andes SMA (25/21, 22/25, 25/21 y 25/22)

Amigos de los Andes SMA 2-3 Minicasas Bariloche (26/24, 23/25, 20/25, 25/16 y 13/15)

Amigos de los Andes SMA 0-3 Lider Market (17/25, 14/25 y 18/25)

Deportes Patagonia Bariloche 3-1 Minicasas Bariloche (16/25, 25/21, 25/22 y 25/18)

Segunda Caballeros

Alianza Bariloche 0-3 Club Austral de Chile (11/25, 17/25 y 16/25)

Ayekan8 Bariloche 3-1 Estepa Bariloche (25/20, 25/17, 26/28 y 25/20)

Club Austral de Chile 3-0 Gigantes de Dina Huapi (25/10, 25/14 y 25/12)

Club Austral de Chile 3-0 Gigantes de Dina Huapi (25/9, 25/12 y 25/7)

Caballeros Sub 18

Escuela Municipal de Vóley Bariloche A 0-2 Escuela Municipal SMA (9/25 y 21/25)

Escuela Municipal SMA 2-0 Escuela Municipal de Voley B (25/11 y 25/18)

Escuela Municipal de Voley Bariloche A 0-2 Bariloche Vóley Club “A” (7/25 y 20/25)

Carpinteros de Villa la Angostura 0-2 Escuela Municipal SMA (23/25 y 14/25)

Escuela Municipal de Vóley de Bariloche A 0-2 Carpinteros de Villa la Angostura (19/25, 23/25)

Escuela Municipal de Vóley Bariloche B 2-1 Escuela Municipal de Vóley Bariloche B (25/27, 24/26 y 15/11)

Caballeros Sub 14

El Bolsón 2-0 Bariloche Vóley Club “B” (25/13 y 25/10)

Bariloche Vóley Club “B” 1-2 El Bolsón (16/25, 29/27 y 6/15)