¿Qué es el espacio multifamiliar infanto juvenil que funciona en nuestra ciudad y cómo contribuye a la crisis de salud mental?

Ana Romero y Alejandra Goluvovski, psicólogas de nuestra ciudad, ofrecen un espacio alternativo de atención y contención para familias, que se suma a los dispositivos públicos, hoy escasos en el marco de la crisis de salud mental que se vive en la ciudad y la región. RSM conversó con ellas para conocer de qué se trata y cuál es su perspectiva profesional en relación a esta problemática.

El colegio de psicólogos de nuestra ciudad se reunió para conversar sobre las principales problemáticas que aquejan a la comunidad en materia de salud mental y pensar en nuevas formas de afrontarlas. “Lanzar este espacio provino de colaborar con esta necesidad de atención. El sector de psicosocial del hospital ya tiene un dispositivo similar, multifamiliar, en turno mañana, y nosotros venimos a sumar un horario más, en turno tarde, desde el sector privado, para habilitar otra oportunidad”, cuenta Ana Romero.

“Todos los días llegan demandas de atención, en una cantidad nunca vista. Madres que necesitan atención para sus hijos y que hace un año no consiguen turnos. En un lugar al que mucha gente se muda buscando una mejor calidad de vida, que te digan que se está volviendo invivible por esta carencia de atención es muy fuerte. Vivir bien tiene que ser integral, el paisaje no se ve si uno se siente mal”, expresó Romero.

“La salud mental se dejó muy de lado durante el aislamiento de la pandemia. Yo recibo muchos adolescentes, en especial de 13 o 14 años, que terminaron la primaria en pandemia y empezaron la secundaria entre burbujas y presencialidad, en un momento en donde lo social es muy importante y se dejó totalmente de lado. El tema del bullying es muy fuerte, se necesita dejar de normalizar esas situaciones, brindar apoyo y contención. En esto tiene que involucrarse la familia, la escuela y toda la comunidad”, remarcó la psicóloga.

“Este espacio es un dispositivo de atención grupal para familias que estén atravesando alguna situación con sus niños o adolescentes a cargo, donde en forma horizontal y en conjunto con la coordinación de una psicóloga y otros profesionales del área, se van trabajando las vivencias de cada uno, poniendo palabras a lo que tal vez nunca las tuvo”, explican las profesionales.

“El encuadre multifamiliar es un método ideal para trabajar los vínculos desde los vínculos mismos, desde la palabra que contiene y que fomenta lazos de comprensión y reconocimiento del otro y su sufrimiento. Favorece expresar lo que uno vive y en especial comprender lo propio gracias a la palabra de las vivencias de otras familias”, expresan Ana y Alejandra.

Además de reunirse para abordar las problemáticas desde el interior del Colegio de Psicólogos, se han reunido con profesionales del sector de salud mental del hospital Ramón Carrillo, para formar nuevos lazos de colaboración conjunta y aumentar la capacidad de atención a la comunidad: “El diálogo entre los dos sectores es constante. Nos derivamos pacientes mutuamente. En el futuro, se van a armar redes importantes de trabajo conjunto”, comentó Ana.

El equipo de psicólogas también quiere comunicar a la comunidad que: “si sos la única persona de la familia que puede o quiere venir por el momento, bienvenida serás, ya es un inicio importante para el cambio. Si vienen niños, niñas y adolescentes, aún mejor. Pero si no quieren o no pueden, ya es muy importante para ellos ver a sus adultos referentes poniéndose al trabajo para la salud de todos. Si algún día no podés venir, no hay problema, serás bienvenido siempre y todas las veces que puedas. Si te da temor hablar frente a otras personas o sentís que te costará o que no te vas a animar, podés venir igual, porque escuchar a otras personas ya es de ayuda y a lo largo de los encuentros irás ganando confianza para decir lo que necesites, a tu modo y a tu tiempo”.

El espacio se desarrolla todos los miércoles, de 14 a 16hs en el Club de Leones (Sarmiento 970). No requiere entrevista previa ni inscripción. Quienes así lo sientan, pueden acercarse directamente al lugar. También pueden seguir novedades en @espacio.multifamiliar