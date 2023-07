“El ascensor es sólo una parte de un proyecto mucho más amplio para el barrio Cantera”, explicó Marcelo Sampablo

La difusión de la información respecto al proyecto de un ascensor para el barrio Cantera generó diversas repercusiones en la comunidad. El presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo (IPVU), Marcelo Sampablo, explicó en una entrevista realizada en RSM Radio, que el objetivo es la integración del barrio a la ciudad, y que el ascensor es sólo un pequeño parte de un proyecto bastante más amplio para un sector relegado de la comunidad sanmartinense.

En el desarrollo de la entrevista, Sampablo dejó en claro los trabajos que se vienen realizando para mejorar la situación de los vecinos que viven en ese barrio. “El proyecto es integrar el barrio Cantera a la ciudad, mejorando la situación de un asentamiento informal y proveyendo de servicios. Tenemos previsto trabajar en el suministro del agua, con un tanque cisterna, desarrollar la obra de gas en los lugares que faltan, mejorar la caminería, fortalecer la defensa pluvio-aluvional, y además un ascensor”.

Respecto a la información difundida por un medio regiona, Sampablo explicó: “se trata de una nota de arquitectura que publicó diario Río Negro, en la que partició el profesional que diseño el proyecto, pero no pasa por el ascensor el eje del proyecto”.

Respecto a las necesidades que tiene los vecinos que viven en el barrio indicó que la regularización de la tierra se realizó entre los años 1995 y 1999, y actualmente, “la gente sigue viviendo horriblemente mal”.

“Gracias al financiamiento de barrios populares, se pudieron conseguir los fondos para una obra que le va a cambiar la cara al barrio Cantera ¿y la discusión pasa por el ascensor?”

Para esto se trabajó en conjunto con personal de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), que “en el área de viviendas es lo mejor que ha tenido este gobierno nacional, encabezada por Fernanda Miño”, aclaró el funcionario provincial. “Yo me siento orgulloso porque los vecinos del barrio participaron en la decisión de la obra, que en total va a tener una inversión de $1.800 millones”.

También explicó que se está trabajando en este tema desde la gestión de Brunilda Revolledo y reconoció la importante participación del director del Instituto de Vivienda y Hábitat municipal, Carlos Menéndez, así como la de los concejales Martín Rodríguez y Santiago Fernández.

El funcionario provincial finaliza un periodo de 17 años en la gestión del IPVU y analizó el trabajo realizado en materia de vivienda. Es un tema complejo porque no alcanza a pesar de que uno haga mucho. Cuando la gente no tiene forma de acceder a la vivienda por sí mismo, sin la intervención del Estado no hay dinero que alcance. Ese es un problema que va a continuar.

