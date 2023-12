Con la mayoría de votos legisladores aprobaron la reforma al juicio directo en Neuquén

Este jueves en una de las últimas sesiones en la Legislatura de Neuquén se aprobó una nueva reforma al Código Procesal Penal, que tiene por objetivo declarado lograr condenas a prisión más rápidas por delitos menores.

Vale mencionar que el proyecto, aprobado por mayoría, hace un largo tiempo fue impulsado por el diputado de Democracia Cristiana, Carlos Coggiola y es apenas más moderado que otra iniciativa similar que proponían el fiscal general José Gerez y el intendente de nuestra ciudad, Carlos Saloniti. El gobernador Omar Gutiérrez había pedido su sanción.

Con la reforma, el artículo 222 del Código Procesal Penal quedará así redactado, en la parte que se modifica:

«En casos de flagrancia el fiscal podrá solicitar la realización directa del juicio sin el acuerdo de la defensa, la que podrá formular oposición fundada, así como las demás partes intervinientes en el proceso. El juez de Garantías decidirá sobre la pertinencia de la oposición y lo resuelto será irrecurrible».

El proyecto sólo cosechó el rechazo de los diputados Blanca López, Andrés Blanco (PTS-FIT), Sergio Fernández Novoa, Ayelén Gutiérrez, Soledad Salaburu y Lorena Parrilli (FdT) y Mariano Mansilla (N). Por fuera, también lo objetan la defensa pública, organismos de derechos humanos y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.

¿Qué pasará cuando entre en vigencia la nueva redacción? En palabras del diputado Coggiola: «Hoy alguien que comete un delito contra la propiedad y es aprehendido; se le notifica, y tratándose de un delito con una pena menor a 3 años, recupera la libertad sometido al proceso. Significa que mientras se lleven adelante las etapas del proceso, máxima 3 años, y que con un fallo reciente puede exceder largamente ese plazo, si no hay condena y comete un nuevo delito, vuelve a someterse a otro proceso, y mientras no haya condena no tendrá antecedentes y sin antecedentes no va a prisión. Si se prueba que es responsable, la persona será condenada, y aunque sea condicional, significa que si nuevamente comete delito y es encontrado responsable, las penas serán de ejecución efectiva».

La reforma tiene otras consecuencias que no fueron explicitadas en el debate. Una de las principales es que le devuelve el poder a las y los jueces de Garantías, porque en sus manos estará la decisión o no de realizar el juicio directo.

El otro fruto de esta reforma, que se verá en el tiempo, es que ingresarán al sistema carcelario personas que cometen delitos de baja intensidad y con tanta torpeza que son atrapados en el acto.

Ingresarán a un sistema carcelario colapsado, con establecimientos cerrados desde hace un año, y cuya capacidad de resocialización no fue considerada en la discusión de esta reforma.

La iniciativa más bien parece destinada a sacar de circulación por un tiempo a personas que hasta ahora estaban fuera del radar por su baja peligrosidad.

