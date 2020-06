Pediatras y psicólogos de la ciudad realizarán una encuesta sobre el impacto de la cuarentena en los niños

Profesionales de la Salud y en particular pediatras locales, continúan trabajando y analizando, en medio de la pandemia, los efectos de la salud en los más chicos. En un artículo enviado a este medio, adelantaron que en la próximos días se realizará una encuesta para determinar los efectos en los más chicos.

INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA: ¿CUALES SON LOS EFECTOS SOBRE LA SALUD?, ¿CUANDO DEBEMOS PREOCUPARNOS?

Luego de más de dos meses de aislamiento social preventivo y obligatorio, los pediatras estamos observando diferentes manifestaciones en nuestros pacientes, las cuales nos generan preocupación y debemos atender.

El objetivo de esta publicación es hacer visibles los signos y síntomas que pueden estar apareciendo en niños y adolescentes, y saber cuándo es una situación esperable para este contexto y cuando deberíamos consultar.

La salud es la resultante de la interacción de múltiples factores: sociales, económicos, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales. Por este motivo, la pandemia que estamos atravesando, junto a la crisis social y económica que genera, pone en jaque nuestra salud.

En general los niños más pequeños (menores de 4-5 años), no padecen significativamente el aislamiento. A estas edades, lo esencial es brindado mayoritariamente por su núcleo familiar primario (padres, hermanos/as y otros/as convivientes). Muchos pequeños disfrutan, en estos momentos, de compartir más tiempo con sus referentes.

En niños mayores de 5 años, suelen aparecer signos y síntomas vinculados a falta de contacto con pares y familia, a la falta de actividad física y de contacto con el aire libre que permiten “descarga de energía”.

En las consultas de estos niños menores estamos observando la aparición de los siguientes síntomas:

Llanto inconsolable, aumento de los “berrinches”.

Mayor irritabilidad.

Mayor demanda y dependencia hacia los padres/cuidadores.

Agravamiento o aparición de miedos.

Trastornos del sueño: dificultades en la conciliación del sueño,

pesadillas, mas despertares.

Enuresis (se hace pis)/encopresis (se hace caca).

No desean o muestran desinterés en el juego.

Tics nerviosos.

Alteraciones del lenguaje: regresiones, tartamudeo.

En cuanto a los adolescentes, el confinamiento presenta otras complejidades, ya que les quita la posibilidad de estar en contacto estrecho con sus grupos de pertenencia, los cuales son esenciales para su desarrollo. A pesar de que la tecnología en esta crisis es un facilitador de los vínculos sociales, el contacto cara a cara es irremplazable.

En este grupo etario se están presentando los siguientes síntomas:

Angustia, ansiedad. Muchas veces manifestada como síntomas

físicos tales como palpitaciones, dolor de pecho, mareos, cefalea,

dolor abdominal.

Irritabilidad, agresividad e ira. Aumento de las confrontaciones con sus padres.

sus padres.

Miedos/fobias.

Pesadillas y trastornos del sueño.

Alteraciones en la alimentación: disminución o aumento del apetito,

atracones, vómitos.

Tics nerviosos.

Mayor retracción, aislamiento, menos comunicativo.

Caída de pelo.

Empeoramiento de las afecciones respiratorias o dermatológicas ya

existentes.

Cabe destacar que muchos de estos síntomas son esperables; la necesidad de consultar al pediatra depende de la frecuencia e intensidad con que se manifiesten. En muchas ocasiones, la severidad de los síntomas es tal, que pone en serio riesgo la salud e integridad del niño/adolescente.

Otro aspecto a tener en cuenta es la interrupción o el retraso en los esquemas de vacunación. Esta situación es muy riesgosa ya que aumenta la población de personas susceptibles a enfermarse y el resurgimiento de enfermedades prevenibles por las inmunizaciones.

También nos parece muy importante destacar que un gran número de pacientes requieren continuidad en la atención pediátrica, cuestión que se ha visto postergada por el confinamiento. Siguiendo las normas de cuidado, se deberían continuar con los controles de rutina, especialmente en menores de un año y niños con patología de base o en estudio.

Debido a la situación planteada y con el objetivo de cuantificar lo expuesto hemos decidido, conjuntamente con un grupo de psicólogos, realizar una encuesta a las familias de San Martin de los Andes. Dicha encuesta estará disponible en los próximos días. Con los datos recabados evaluaremos el impacto en las familias de nuestra ciudad y pondremos en marcha dispositivos para poder acompañarlas y asistirlas.

Dra Maria Florencia Alvarez – MP 5084 ME 3291

Dra Alejandra Inchauspe – MP 4954 ME 2791

Dra Brenda Tomas – MP 5152 ME 2913

