Comienza la Feria de la Cerveza Artesanal de San Martín de los Andes

Con la presentación en restaurantes de la ciudad de platos elaborados con cerveza y promos en las cervecerías para quienes asistan con el vaso del evento, comienza este viernes “San Martín de los Andes Parque Cervecero”. El evento tendrá este sábado y domingo, de 16 a 23 horas, en las calles laterales a la Plaza San Martín, el encuentro con los productores, que presentarán en sus stands diferentes estilos de la mejor cerveza artesanal de la región. El paseo se complementará con una variada propuesta gastronómica que se ofrecerá en distintos foodtrucks.

Si bien los asistentes al evento ya se están inscribiendo en los distintos días y horarios a través de hookau.com, donde también pueden comprar y asegurarse el vaso del encuentro cervecero, también se podrá adquirir durante el fin de semana en el stand de la organización, con efectivo o utilizando Lemon Cash, la billetera virtual que permite pagos en pesos o en criptomonedas. El evento promete tener opciones fáciles para acceder de la mejor manera, sin colas ni aglomeraciones, a disfrutar de un gran encuentro. De hecho, Lemon Cash regalará el vaso del evento y una recarga de cerveza a los 100 primeros asistentes que se acerquen a sus promotoras el sábado a partir de las 18 horas .

De la Feria de la Cerveza Artesanal participan algunas de las más destacadas birras de la región: Fantasma, de Aluminé, Malleo, Fenris, Mükur, Wolflex y Kraft Brewers, de San Martín de los Andes, Nuske, de Meliquina, Epulafquen, de Villa la Angostura, Mesta Nostra, de Buenos Aires pero distribuida por Sabrosa Pinta en la zona, Enkidu, de Junín de los Andes, Berlina y La Cruz, de Bariloche.

Además, el Parque Cervecero tendrá otros puntos de encuentro en la ciudad. Por ejemplo, las cervecerías Clover, Fassbier, El Regional, Spot, Wemul y el Bar de Tapas, ofrecerán un 2×1 a los que asistan con el vaso del evento durante esos días. También, del 19 al 21 de marzo, habrá restaurantes que ofrecerán a sus comensales platos elaborados especialmente con cerveza artesanal para el evento. Serán de la partida La Vieja Tasca, Pizza Bar, Torino, Otto Resto Bar, The Corner, Piedra Buena y By the Way.

San Martín de los Andes, Parque Cervecero, es un encuentro abierto para descubrir y poner en valor la cerveza artesanal que se produce en nuestra región. Es organizado por Identidad Sur en alianza con la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la ciudad y con el apoyo de la Secretaría de Turismo y la participación de otras áreas del municipio. Cuenta con los protocolos aprobados por la Zona Sanitaria IV, el acompañamiento en la seguridad de PTP, y de hookau.com en el avance hacia el uso de la tecnología para informarse sobre el evento, anotarse y comprar los productos del encuentro.







Los protocolos llevan a tener horarios y cupo de visitantes por turno, para cuidarnos entre todos. También, para ello, a través del sistema Ditech (detección inteligente de temperatura corporal humana), PTP estará controlando, prácticamente sin demoras, la temperatura a los ingresantes al evento. Habrá alcohol en gel en los espacios, uso de barbijo y la promoción de los pagos a través de los teléfonos celulares para evitar colas, manipulación de efectivo y aglomeraciones, y brindar un mejor servicio a los asistentes, entre otras medidas tomadas.

Podés seguir las redes del evento @sma.parque.cervecero y descubrir cuál es la mejor manera de disfrutar esta feria cervecera con amigos y amigas en este hermoso rincón de la cordillera neuquina.