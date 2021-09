La delicada expresión de la naturaleza: una cata de té de Casa Arrayán

Esta semana RSM Radio recibió la visita de Ornela Aristizabal, tea blender de la Casa de té Arrayán, para conocer tres variedades de té verde con fórmulas originales de su autoría. La cata sirvió además para conocer términos exactos y métodos para servir una buena taza de té.

En la mesa del estudio se fueron acomodando tres teteras diferentes, tres tazas, infusores, un reloj de arena y las tres latas con hebras. Las manos expertas de Ornela pusieron cucharadas de té a infusionar durante cuatro minutos en el agua caliente que, según se recomienda, debe estar a 80ºC, pero como dice ella: “Depende de cada persona y su gusto de temperatura”.

Las variedades a degustar fueron muy diferentes entre sí y cada una inundó el estudio de aromas a flores y especias. El primero fue un té floral con pétalos de rosa y pimpollos de jazmín, sobre base de té verde. Se llama Nelly, en honor a la abuela de Ornela: “Tenía un jardín enorme lleno de rosas y jazmines. Le encantaba, por eso este té lleva su nombre. Es muy perfumado, las rosas no paran de hacerse ver”.

El segundo se llama Miguela. “A la gente le gusta asignarle propiedades o momentos a las variedades de té. Este se lo ofrecemos cuando vienen buscando una infusión para el dolor de garganta y resfrío. Tiene miel, limón, menta y un poquito de yerba mate que lo hace super especial”, explica. El último, llamado Potoca, tiene flores de lavanda y vainilla. “La mezcla de ambas es muy poderosa porque te transporta a la niñez. Tiene olor al tiempo en que éramos chicos. La lavanda se usaba para todo”, comenta Ornela.





Si bien la cata estuvo protagonizada por estas tres variedades, la Casa de té Arrayán tiene nueve fórmulas a base de té verde, sumadas a las mezclas con te negro, rojo y azul. Ornela explica que en las redes sociales continuamente sacan información específica de cada hebra para informar a la gente sobre detalles importantes y curiosidades. Esta semana fue el turno del té verde.

Algo importante que explicó es que todas las variedades de hebras de té provienen de la misma planta, Camellia Sinensis. Según los procesos que sufren las hojas es que se van diferenciando los colores del té. Por ejemplo, para el té verde, las hojas solo pasan por un proceso de secado. El té negro, pasa por un proces de oxidación que vuelve a la hoja marrón. En Argentina solo se producen esas dos variedades.

Al final de la cata, indagamos acerca de hábitos de consumo, en cuanto a si se debe azucarar el té o no. La tea blender explicó que un poco de azúcar puede realzar los sabores, aunque no debe emplearse en exceso para no tapar las notas naturales de la mezcla. Para conocer todas las variedades de té de la Casa Arrayán se puede entrar a su Instagran Arrayan_sma y disfrutar también de todos sus consejos.