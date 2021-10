Denunciaron a un Guardaparque de atacar con una pala a motociclistas que circulaban por las Termas de Queñi

El hecho ocurrió el pasado lunes 11 de octubre, en un sector cercano a las Termas de Queñi, donde circulaban a bordo de motocicletas algunos jóvenes de nuestra localidad, paseando por un lugar en el que estaría prohibido ingresar con este tipo de vehículos.

Foto: RSM

De acuerdo a lo que consta la denuncia -radicada en la Comisaría 23°- alrededor de las 18:30 horas, uno de los jóvenes que circulaba a bordo de una de las motocicletas fue detenido por un hombre que se identificó como Guardaparques de la zona.

«Ya había detenido a mis primos (éstos también iban a bordo de otras motos), entonces me detuve pensando que me quería hablar. Se me acercó y me empezó a insultar y me manifiesta que en ese sector estaba prohibido andar en motocicleta; asimismo en ese momento este hombre andaba con una pala tipo corazón y le comienza a pegar a mi motocicleta, entonces le pregunto qué estaba haciendo y me empezó a pegar con la pala en la cabeza», indica la denuncia. Afortunadamente no le provocó lesiones los golpes en la cabeza, dado que el joven de 21 años circulaba con el casco reglamentario puesto.

«En ese mismo interín este hombre quiso romperles los plásticos de las motocicletas a mis primos y amagó con pegarles con la pala. Nos dijo: ¨Yo ya tengo causas por agresión, una más no me hace nada, yo soy más loco que todos los locos¨«, así relató en la denuncia uno de los jóvenes.

«En un momento me bajé de la moto para defenderme de la agresión de este hombre y me puso la pala en mi cuello y me dijo: ¨¿Querés sentir el filo de la pala?¨. Luego de ello me subo a la moto y me dispongo a salir para la ciudad», indicó el denunciante.

En la denuncia también consta que al momento de querer volver hacia la ciudad, el Guardaparque, con su uniforme correspondiente, les dijo a los otros motociclitas: ¨Este está muerto, está muerto¨.

El joven, que de acuerdo a las autoridades policiales, se encontraba aún conmovido por lo vivido, manifestó que el hecho no quedó ahí. «Me comenzó a perseguir con una pickup Isuzu, que no observé que tenga los escudos de Parques Nacionales, solo llevaba conos y una caja de herramientas. Después de cruzar un vado y arroyo, se me sale la cadena de la moto y en ese momento el hombre me impacta con la camioneta y me dice: ¨Ahora andate a San Martín¨, después de eso le empezó a sacar fotos a la moto», sostuvo el joven.

Además el motociclista dejó asentado que producto del impacto de la camioneta contra el rodado menor, el motor terminó clavado por lo que tuvo que dejar el vehículo escondido en la zona ya que no le funcionaba. Indicó que el Guarparque le pidió los datos al resto de los motociclistas primos del denunciante y se retiró del lugar.

El joven dejó aclarado que más allá de toda la situación en ningún momento sufrió heridas. La denuncia dejó constancia de lo sucedido y que de acuerdo a otros episodios, no sería el único problema ocasionado con el Guardaparque de la zona.