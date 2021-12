La Escuelita Municipal de Skate cerró el año en el skatepark de Bariloche

La escuela municipal de skate cerró el 2021 con un viaje para sus alumnos, de 10 y 11 años, a Bariloche a conocer el skatepark de esa ciudad.

Con mucha alegría, sorpresa y emoción unos 20 riders infantiles pudieron realizar esta excursión fuera de San Martín de los Andes para poder desafiarse en un park profesional y pasar una jornada entre amigos.

Facundo Vial Sotomayor, profe de la escuela, contó a RSM Radio: “Los chicos se volvieron con una enorme sonrisa, muchos de los chicos nunca habían conocido una pista y coincidió con una competencia, así muchos de ellos pudieron competir.”

En ese sentido, la comptencia, organizada por la Federación Argentina de Skateboarding tuvo en el 2º puesto de la categoría Sub 10 a Fabrizio Salvagno y Joaquina Celiz, en categoría Femenina. También en categoría Sub 10, alcanzó el 5º puesto Fermin Huarriz y 5º puesto para Juan Manuel Nova, categoría Sub 11. Cabe mencionar que estos riders ya suman puntos en la Copa Argentina de Skate.

Por su parte Vial Sotomayor expresó que sería un gran avance para San Martín de los Andes tener su propio skatepark, para que los riders locales puedan contar con su propio espacio para practicar y seguir progresando y “además sería un espacio de entretenimiento para las familias”, mencionó Facu.

Finalmente los agradecimientos de los responsables de la escuela son para Deportes del Municipio, que apotaron el Bus, Yuyotools los Cascos, también los Padres que Acompañaron y la Coordinadora Lorena.