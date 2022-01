Espectáculares estrenos para disfrutar este fin de semana en San Martín de los Andes

Como todos los jueves, tras actualizarse la cartelera del cine, les acercamos un resumen de todas las actividades culturales que se pueden disfrutar durante los próximos días. Además de películas hay teatro, música en vivo y la gran Noche de los Museos.

Viernes 14 de enero

A las 22hs, el Teatro San José será el espacio en el que suceda Proyecto Anábachsis. Esta propuesta única combina música clásica, pintura en vivo e intervenciones teatrales. Producida por Manuel Jelen, Malena y Lucas Verduga Santillán, la cita invita a hacernos múltiples preguntas sobre la utilidad del arte, su recorrido y, por qué no, la misma existencia.

A las 21hs, en el teatro Piccolo habrá música en vivo. Pato Molina y Fernando Rossini se presentan junto a Indiaé Dúo, como artístas invitadas. Se recomienda reservar lugar comunicandose al 221 5318806.

A las 20hs, quedará inaugurada la muestra «El valle del Pocahullo» en el Museo Municipal Primeros Pobladores. La nueva exposición propone descubrir fragmentos de la historia de la localidad a través de una selección de objetos e imágenes, ordenadas en una línea de tiempo que abarca desde la época precolombina hasta la década del 60.

Sábado 15 de enero

A las 21:30hs, la banda de rock local El Salto llega al teatro Piccolo con un nuevo show, luego del éxito obtenido en el espectáculo realizado en el Centro Cultural Cotesma. Con motivo de celebrar la salida de su primer disco, la banda sigue sorprendiendo con sus shows multisensoriales. Las reservas de entrada pueden hacerse al 2944 931212.

A las 21:30hs, el Centro Cultural Cotesma recibe a la compañía internacional Toia&Callaci que llega a la patagonia con dos propuestas teatrales aplaudidas en Argentina y el mundo. Dos obras de teatro poético, político y popular para reír y emocionarse. En esta primera fecha se presenta la obra «El ángel de la valija». Esta comedia es apta para todo público. Un cuerpo, una tela, un bastón, una valija y un actor para contar nuestro tiempo, donde lo superfluo, lo intangible y lo incomprensible nos persigue. Esta es la historia de un hombre común, que es designado para un trabajo extraordinario: ser un Ángel.

Entre las 19hs y las 00hs, la Noche de los Museos de desarrollará con entrada libre, y consiste en abrir diversos espacios expositivos, generando un circuito cultural. Participan de este evento el Museo Primeros Pobladores, el Centro de Visitantes y Museo del Parque Nacional Lanín, La Pastera museo del Che, la Casa Chidiak, la Sala Lidaura Chapitel, la Sala Gunther Blass y la Colección

Georg. Para facilitar el acceso del público a la Colección Georg se ofrecerá un servicio de traslados en minibús, que partirá de la Sala Lidaura Chapitel (Cap. Drury 665), a las 20:00 y 21:30 hs. La capacidad del minibús se completará por orden de llegada.

Domingo 16 de enero

A las 20hs, en el teatro Piccolo, llega «La Nave«, una propuesta musical de otro planeta. Esta fiesta combina un set acústico con set de electrónica, rap Boombap y bandas invitadas, con la participación de Maxi Ramos, Rafa Urretabizkaya, Oniria Cuarteto, Kaleuche y Tricoma WAV. Las entradas se consiguen de forma anticipada comunicándose al 2972 434518.

A las 21:30hs, la compañía Toia&Callaci presenta la obra «Las juanas, una herejía cósmica» en el Centro Cultural Cotesma. Inspirada en la vida de Juana Manso, Juana La loca, Jean D’Arc, Juana Azurduy, La Papisa Juana, Giovanna Marturano, Juana de Ibarboreau y Sor Juana Inés de la Cruz. Mujeres que lucharon por sus ideales, vivieron la prisión y el convento, fueron a la guerra, liberaron a sus pueblos y a sus almas, escribieron cosas hermosas, las sepultaron bajo otro nombre, siguieron su instinto, murieron en la pobreza absoluta pero quedaron estampadas en los billetes de sus países, amaron locamente, se hicieron pasar por hombre para escapar a su destino, sufrieron violencia doméstica, adicciones y abuso de poder, fueron procesadas y condenadas.

Cartelera de cine – Centro Cultural Cotesma

En el espacio infantil de las 18hs, continúa en cartelera la comedia animada «Sing 2: ven y canta conmigo». Buster Moon y sus amigos deben persuadir a la estrella del rock Clay Calloway para que se una a ellos en el estreno de un nuevo espectáculo.

En el espacio INCAA de las 20:15hs llega «Chango, la luz descubre«. Apta para todo público. Previo a la película proyectarán el cortometraje «BLANCO I NEGRO». Este documental es un recorrido que reconstruye gran parte de la extensa trayectoria de Félix Monti en el cine, publicidad y teatro, con notables testimonios de personas que trabajaron a su lado.

Finalmente, a las 22:15hs, continúa en cartelera el éxito de este verano: «Spiderman: No way home». Sólo apta para mayores de 13 Años. Peter Parker está desenmascarado y ya no puede separar su vida normal de las altas apuestas de ser un superhéroe. Cuando le pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso, lo que lo obliga a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man.