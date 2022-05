«Sin señal»: una obra anárquica que no tiene un sentido lineal ni lleva a una única conclusión 

El próximo sábado 14 de mayo, a las 20:30hs, regresa, para hacer su gran despedida, la obra “Sin señal” a la Sala Amankay. Una nueva invitación a sentir, a experimentar, a dejarse atravesar por este mundo discontinuo entre lo humano y no humano, la pérdida de sentido y la continuidad material.



“Comí civilización, pero me sentí tan mal que me enfermé” (Aldous Huxley).

La búsqueda de una conexión perdida. ¿Qué queda dentro nuestro de otros tiempos? ¿Qué queda fuera nuestro de este tiempo? Cuerpos atravesados por contradicciones sociales, cuerpos enteros o fragmentados, cuerpos en pedazos que se encuentran mientras siguen buscando.

SIN SEÑAL se creó usando como disparador un mundo distópico, o no tanto, que fue tomado por el plástico. Estas mujeres perdieron todo tipo de conexión, interna y externa e intentan encontrarse y redescubrirse en este nuevo mundo, a veces de terror, ciencia ficción y sin gravedad; otras veces de amor y de instintos a flor de piel.



Ellas traen el registro del mundo anterior, ese que expuso sus cuerpos esperables, sus movimientos esperables, sus cuerpos como producto, como material desechable, como plástico. Los plásticos en la obra son predominantes, modifican realmente los cuerpos y la escena. Es un material cambiante que facilita y obstruye en todo momento. La obra es anárquica, no tiene un sentido lineal ni lleva a una única conclusión.

Reseña de la compañía:

La compañía FUERA DE LUGAR se conformó en el año 2020 dentro del contexto de pandemia, la cual impactó profundamente en las ideas y formas de creación. El motor de ese encuentro fue poner a dialogar distintos lenguajes artísticos al servicio de una experimentación que permitiera atravesar la realidad que se presentaba. Sus integrantes son Maite Arana, Sol Lence, Romina Farias, Denise Francese y Stefania Mateu quienes residen actualmente en la ciudad de San Martín de los Andes. La obra “SIN SEÑAL” es una creación colectiva gestada a través de diferentes visiones en base a un disparador que nos atravesaba en ese momento. Esta obra cuenta con el apoyo del INT (Instituto Nacional de Teatro) y con la dirección de Jorgelina Balsa.